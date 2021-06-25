MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uğur Uzunel'den Merve Dizdar paylaşımı

Uğur Uzunel'den Merve Dizdar paylaşımı

25.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı oyuncularından Uğur Uzunel bir süre önce aşk yaşadığı iddia edilen Merve Dizdar ile fotoğrafını paylaştı.

Uğur Uzunel'den Merve Dizdar paylaşımı

TRT1'de ekrana getirilen Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile beğeni toplayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Gürhan Altundaşar ile ayrılık kararı almıştı.

Ayrılık haberini sosyal medyada duyuran Dizdar, rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı haberlerini de yalanlamıştı. Uzunel konuya dair açıklama yapmazken bugün rol arkadaşı Dizdar ile bir karesini paylaştı.

dfdfdfd

Merve Dizdar'ın doğum gününü kutlayan başarılı oyuncu paylaşımına "Sen hep doğ" yorumunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Evleniyorlar! Bakın nikahı kim kıyacak?Evleniyorlar! Bakın nikahı kim kıyacak?
Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Çalışanlar dikkat! Tazminat veriliyor

Çalışanlar dikkat! Tazminat veriliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.