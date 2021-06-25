Uğur Uzunel'den Merve Dizdar paylaşımı

TRT1'de ekrana getirilen Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile beğeni toplayan Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Gürhan Altundaşar ile ayrılık kararı almıştı.

Ayrılık haberini sosyal medyada duyuran Dizdar, rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı haberlerini de yalanlamıştı. Uzunel konuya dair açıklama yapmazken bugün rol arkadaşı Dizdar ile bir karesini paylaştı.

Merve Dizdar'ın doğum gününü kutlayan başarılı oyuncu paylaşımına "Sen hep doğ" yorumunu yaptı.



