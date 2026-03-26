Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçında büyük protesto! Yapılan hazırlık ortaya çıktı

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesinde dikkat çeken bir hazırlık içine girdi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma için bordo-mavili tribünlerde farklı bir protesto planı gündeme geldi.

UĞURCAN ÇAKIR HAZIRLIĞI

Sözcü gazetesinin haberine göre, taraftarlar sezon başında Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’a tepki göstermek amacıyla sahte dolar dağıtmayı planlıyor. Özellikle organizasyonun merkezi olarak belirlenen güney kale arkası tribününde yoğun bir ilgi oluştu.

Söz konusu tribünde satışa sunulan tüm biletlerin kısa sürede tükenmesi, karşılaşmaya olan ilginin büyüklüğünü ortaya koydu. Bordo-mavili taraftarların hem takımlarına destek vermek hem de eski kaptanlarına yönelik tepkilerini göstermek için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.