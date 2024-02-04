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Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından itiraz: Amatör hatalar yaptık!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 23:14 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor Beşiktaş'a 2-0 mağlup olurken, tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "3 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ayrıca, "Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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