Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından itiraz: Amatör hatalar yaptık!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "3 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ayrıca, "Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.





