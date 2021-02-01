Uğurcan Çakır'dan çılgın performans

Uğurcan Çakır ne kadar önemli bir kaleci olduğunu Vodafone Park'ta yine herkese ispatladı... Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maçın kırılma anlarında sahneye çıkan ve kalesinde devleşen Uğurcan, kritik kurtarışlara imza attı.

İlk yarıda 3 net pozisyonda Beşiktaşlı oyunculara geçit vermeyen Uğurcan, ikinci devrede de 4 önemli kurtarış yaptı. Toplamda kalesine gelen 8 topun 7'sinde rakiplerine duvar ören genç kaleci, karşılaşmanın kahramanlarından biri olmayı başardı. Geçen sezondan bu yana Trabzonspor'un oynadığı büyük maçların hepsinde fark yaratan Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçlarını ayrı seviyor

Milli eldiven, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarışı Beşiktaş'a rakip olduğu karşılaşmalarda yaptı. 6 maçta toplam 28 kurtarış gerçekleştiren Uğurcan Çakır, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.

Maç sonrası konuşan başarılı kaleci, "Abdullah hoca geldikten sonra çok önemli çıkış yakaladık. Kupayı aldık. Emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi kaliteli kadroya, iyi hocasına karşı kazanmak mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi. Genelde buradan beraberlikle dönmüştüm. Bu kez kazanmak nasip oldu. Bireysel performans önemli değil. Bir savaş verdik ve takım olarak galip geldik" dedi.

