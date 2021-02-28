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Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçında süper performans!

28.02.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçında süper performans!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Uğurcan Çakır'ın performansı damga vurdu. Maçın ilk dakikalarından beri kalesini gole kapatan Uğurcan'ın kurtarışları sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikasına Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu.

Koronavirüs sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ve hafta içi yapılan testlerinde negatifin elde edilmesiyle yeniden takıma dönen Uğurcan Çakır'ın dönüşü de muhteşem oldu.

Fenerbahçe karşısında maça harika bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli takımın maçın ilk 30 dakikasında mutlak 3 gol pozisyonunu engelleyerek adeta kalesinde devleşti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Uğurcan Çakır
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
FENERİ UĞUR MUĞUR DURDURAMAZ
Beşiktaş a karşıda çook iyi oynamıştı aldığı her kuruşu hakeden bir kaleci tebrik etmek lazım
fenerli olmakta sıktı valla ya ben bırakıyorum k bakma fb

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