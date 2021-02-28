Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçında süper performans!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikasına Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu.

Koronavirüs sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ve hafta içi yapılan testlerinde negatifin elde edilmesiyle yeniden takıma dönen Uğurcan Çakır'ın dönüşü de muhteşem oldu.

Fenerbahçe karşısında maça harika bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli takımın maçın ilk 30 dakikasında mutlak 3 gol pozisyonunu engelleyerek adeta kalesinde devleşti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)