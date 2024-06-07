SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır takımdan ayrılıyor! Bonservisi belli oldu... İşte yeni adresi

Uğurcan Çakır takımdan ayrılıyor! Bonservisi belli oldu... İşte yeni adresi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.06.2024 16:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ederken, takımdan ayrılması beklenen Uğurcan Çakır için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır takımdan ayrılıyor! Bonservisi belli oldu... İşte yeni adresi
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da uzun süredir Arap kulüplerinin radarında olan milli kaleci Uğurcan Çakır için ilk somut hamleyi Suudi Arabistan ekibi Al Ettifak yaptı. Berat Özdemir'i de kadrosunda bulunduran Al Ettifak'ın, yakın zamanda Trabzonspor'a resmi teklif sunması bekleniyor.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİLER

trabzonspor-ugurcan-cakir-depophotos-2094000

Trabzonspor yönetiminin başarılı file bekçisine izin vermek için en az 10 milyon Euro bonservis talep edeceği öğrenildi. Uğurcan için maaş olarak 4 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkartan Suudi Arabistan ekibinin, önereceği bonservis bedeli merak konusu. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak yüksek maaş teklifi sonrası kafası karışan Uğurcan'ın, Arabistan opsiyonuna sıcak baktığı öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex de Souza'yı üzecek haber!Alex de Souza'yı üzecek haber!
Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!
İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli olduİspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Trabzon Uğurcan Çakır son dakika
En Çok Okunan Haberler
Sınav öncesi camiye davet tartışması! Erdoğan'dan sert çıkış

Sınav öncesi camiye davet tartışması! Erdoğan'dan sert çıkış

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!

Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!

Alex de Souza'yı üzecek haber!

Alex de Souza'yı üzecek haber!

Bonservisi belli oldu! İşte Uğurcan'ın yeni takımı

Bonservisi belli oldu! İşte Uğurcan'ın yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.