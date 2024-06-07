Uğurcan Çakır takımdan ayrılıyor! Bonservisi belli oldu... İşte yeni adresi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da uzun süredir Arap kulüplerinin radarında olan milli kaleci Uğurcan Çakır için ilk somut hamleyi Suudi Arabistan ekibi Al Ettifak yaptı. Berat Özdemir'i de kadrosunda bulunduran Al Ettifak'ın, yakın zamanda Trabzonspor'a resmi teklif sunması bekleniyor.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİLER

Trabzonspor yönetiminin başarılı file bekçisine izin vermek için en az 10 milyon Euro bonservis talep edeceği öğrenildi. Uğurcan için maaş olarak 4 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkartan Suudi Arabistan ekibinin, önereceği bonservis bedeli merak konusu. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak yüksek maaş teklifi sonrası kafası karışan Uğurcan'ın, Arabistan opsiyonuna sıcak baktığı öğrenildi.





