Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğuran Çakır, transfer iddiaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Bordo-mavili takım devre arası çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır sakatlığı ilgili olarak, “Kayseri maçında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş koşulara başlıyorum. İnşallah 1 hafta içerisinde takımla olacağım. İlk yarıda iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilirdik. İlk yarı bazı maçlarda çok iyi oynadık, kötü oynadığımız maçlar oldu. Bu maçlardan dersler çıkardık” diye konuştu.
Uğurcan, her maça tek tek baktığını belirterek, “Arkadaşlık çok iyi. Kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu, saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor. Bu yardımlaşma ile oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten lider oyunculara sahibiz” şeklinde konuştu.
Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Uğurcan, “Benim de kulağıma geliyor. Avrupa’dan takımlarla anılmak mutlu ediyor. Çünkü büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum ben de. Amacım Trabzonspor’a yardımcı olabilmek. Savaşmaktan mutluyum, gururluyum. Transfer aklımda değil. Başkanımızın ve hocamızın vereceği bir karar. Her Türk gencinin içinde vatan sevgisi vardır. Ben de öyleyim o yüzden kolumda Türk bayrağı dövmesi var” açıklamasını yaptı.
Sakatlığı ile ilgili gelen soruya genç kaleci, "Kayseri maçında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş koşulara başlıyorum. İnşallah 1 hafta içerisinde takımla olacağım." dedi.
Sezonun ilk yarısındaki performanslarını da değerlendiren Uğurcan, "İlk yarıda iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilirdik. İlk yarı bazı maçlarda çok iyi oynadık, kötü oynadığımız maçlar oldu. Dersler çıkardık." açıklamasını yaptı.
Şampiyonluk hedefleriyle ilgili gelen soruya ise Uğurcan, "Her maça tek tek bakma taraftarıyım. Arkadaşlık çok iyi. Oyuncular kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor. Bu yardımlaşma ile oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten lider oyunculara sahibiz." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
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