Uğurcan ve Şenol Güneş'e hakaret edenlere işlem

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında sosyal medya platformlarında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilere yönelik resen işlem başlattı.

Yapılan çalışmada İstanbul, Antalya, Malatya ve İzmir'de 7 kişinin, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında sosyal medya platformlarında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine 7 kişi hakkında oluşturulan bilgiler, 4 ilin emniyet müdürlükleriyle paylaşıldı. Şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz resen harekete geçti. Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Türk Milli Futbol Takımımızın Kalecisi Uğurcan Çakır ve Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında; Hakaret içerikli paylaşımlar yapan; İstanbul’da (4), Antalya’da (1), Malatya’da (1), İzmir’de (1) kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" denildi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

