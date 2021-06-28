Uğurtan Sayıner'in cenaze programı belli oldu

Bir döneme damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka’daki evinde yaşamını yitirdi.

Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için, 29 Temmuz günü saat 14.00’te Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Sayıner’in cenazesi Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



