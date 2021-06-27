Uğurtan Sayıner kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner biyografisi...

1989-2002 seneleri arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu 'Cemil' karakteriyle tanınan ve yine Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Bir Kurşun, Bizimkiler, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra gibi pek çok yapımda rol alan tiyatro oyuncusu Uğurtan Sayıner, bu akşam hayatını kaybetti. Vatandaşlar Uğurtan Sayıner kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Uğurtan Sayıner kimdir?

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu 'Cemil' karakteriyle tanınan ve iktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1 Ocak 1944 doğumludur. 1962 senesinde sanat hayatına tiyatro ile başlamıştır. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalışan Sayıner, Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle daha da tanınmıştır.

Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Bir Kurşun, Bizimkiler, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra gibi dizi film ve filmlerde rol almıştır.

Usta sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 27 Haziran akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncusu Sayıner’in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner’in vefatı sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir’e gelmesini beklediklerini dile getirdi. Sayıner ilerleyen yaşıyla birlikte yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği yaşamıştı. 2020 yılında İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde bu rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmüş, sağlığına kavuşmasının ardından ise taburcu edilmişti. 27 Haziran 2021 akşamı usta sanatçı hayatını kaybetti.

UĞURTAN SAYINER ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Küçük Esnaf - 2016

Perihan Abla - 1986

Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri ve Diğerleri - 1987

İstanbul 1979 - 1979

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Hiçbiryerde - 2002

Yazlıkçılar - 1993



