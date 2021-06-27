Uğurtan Sayıner kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner biyografisi...

1989-2002 seneleri arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu 'Cemil' karakteriyle tanınan ve yine Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Bir Kurşun, Bizimkiler, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra gibi pek çok yapımda rol alan tiyatro oyuncusu Uğurtan Sayıner, bu akşam hayatını kaybetti. Vatandaşlar Uğurtan Sayıner kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Uğurtan Sayıner kimdir?
Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu 'Cemil' karakteriyle tanınan ve iktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1 Ocak 1944 doğumludur. 1962 senesinde sanat hayatına tiyatro ile başlamıştır. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalışan Sayıner, Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle daha da tanınmıştır.
Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Bir Kurşun, Bizimkiler, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra gibi dizi film ve filmlerde rol almıştır.
Usta sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 27 Haziran akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncusu Sayıner’in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner’in vefatı sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir’e gelmesini beklediklerini dile getirdi. Sayıner ilerleyen yaşıyla birlikte yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği yaşamıştı. 2020 yılında İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde bu rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmüş, sağlığına kavuşmasının ardından ise taburcu edilmişti. 27 Haziran 2021 akşamı usta sanatçı hayatını kaybetti.
Küçük Esnaf - 2016
Perihan Abla - 1986
Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012
Yağmurdan Sonra - 2010
İki Koca Adam - 2007
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Bizimkiler - 1989
El Kızı - 1989
Biri ve Diğerleri - 1987
İstanbul 1979 - 1979
Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005
Falımda Bir Kız Var - 2004
Hiçbiryerde - 2002
Yazlıkçılar - 1993
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