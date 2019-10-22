Ukrayna basını: Vitalii Mykolenko, Ocak'ta Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko’nun peşinde...

Fenerbahçe’de sezon başında takıma katılması kesin gözüyle bakılan Aleksandar Kolarov’un transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde görev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kaldırım olmuş, milli oyuncunun sakatlığı sonrası ise Ersun Yanal, asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar’a şans vermişti.

İtalya’da çıkan Kolarov’un Roma ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı haberleri üzerine Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kievli Mykolenko ile ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekibin gözlemcilerinin Mykolenko için teknik heyete olumlu rapor verdiği ve genç oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formasıyla 9 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.

