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Bomba ve siren sesleri eşliğinde evlendiler! İlk günlerinde soluğu cephede aldılar

26.02.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da yaşayan Yaryna Arieva ve sevgilisi Sviatoslav Fursin, Mayıs ayında evlenmeyi planlanıyordu. Bütün hazırlıklarını Mayıs ayındaki düğün için yapan çift, Putin’in emriyle Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Çift, işgalin ikinci gününde Kiev’de yoğun siren ve bomba sesleri eşliğinde evlendi. Kilise yapılan törenin ardından ikili ülkelerini savunmak için gönüllü olarak savaşa katıldı.

Bomba ve siren sesleri eşliğinde evlendiler! İlk günlerinde soluğu cephede aldılar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak işgal hareketi devam ediyor. Başkent Kiev’deki hareketli saatlerin gölgesinde ülkesini savunmak isteyen pek çok kişi gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılmaya başladı. Daha bir gün önce evlenerek gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılan bir çift, direnişin sembolü oldu.

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EVLENİP DİRENİŞE KATILDILAR

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Sosyal medyada gündeme gelen görüntülerde çift dün kilisede gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Arieva, “Çok korkutucuydu fakat bu hayatımın en güzel günüydü. Normalde 6 Mayıs’ta Dnieper Nehri’ne bakan terası olan bir restoranda evlenecektik” dedi. 21 yaşındaki Arieva, bir an önce evlenmek istediklerine karar verdiklerini söyledi.

Çift, ülkeden ayrılmayı düşünmediklerini açıklarken, yerel Kara Savunma Merkezi’ne başvurarak savaşta gönüllü olmaya hazırlandıklarını da dile getirdi. Evliliklerinin ilk gününde silah kullanmayı öğrenen genç çift ülkelerini savunmaya hazır olduklarını belirtti.

Arieva, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek "Şu anda buradayız ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapılacak çok iş var ama yine de umarım her şey yoluna girer" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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