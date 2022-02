Ailesiyle birlikte Ukrayna’da mahsur kalan İskoç adam işgali gözyaşları içinde anlattı: Gidebilirim ama eşimi ve çocuklarımı...

Bir uzay endüstrisi danışmanı olan Sean Cusick, geçen yılın Ekim ayında eşiyle evlenmek için Ukrayna’ya geldi. Kasım ayında evlenen çift çocuklarıyla beraber mutlu bir yaşam sürüyordu. Rusya’nın işgalini an be an yaşadıklarını ifade eden Cusick, İngiliz pasaportuyla çıkabileceğini ancak karısını ve iki yaşındaki oğlunu bırakmayacağını ve bu nedenle evraklarını beklediğini söyledi. Eşinin soyadının henüz değişmediği için seyahat belgesi olmadığını söyleyen Cusick, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak yardım istedi.

“SABAH PATLAMA SESİYLE UYANDIK”

Galsgow’da ailesiyle beraber yaşadığını anlatan Cusick yaptığı paylaşımda, “Evet konuşamıyorum. Ağlamayı kontrol etmeye çalışıyorum. Sabah 04.45’te büyük patlama sesiyle uyandık. Önce ne olduğunu anlayamadık. Ardından ise büyük bir uğultu duyduk. Çantalarımızı hazırladık, yakınlarda bir sığınağımız var ama yetkililer bize evde kalmamızı söyledi” dedi.

Bir uzay endüstrisi danışmanı olan Sean, bombardıman nedeniyle ailesiyle birlikte savaş alanından kaçmanın ne kadar zor olacağını açıklayarak “Bir sınıra yaklaşmak için birkaç gün tren yolculuğu yapmam gerekecek, trenler şu anda çalışıyor ama trene binecek param yok” diye konuştu.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sean Cusick ve ailesinin sınıra ulaşabilmesi için gerekli olan parayı toplamak adına sosyal medya bir bağış kampanyası başlatıldı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Seni tanımıyorum Sean, ama bir ebeveyn olarak bunun ne kadar korkutucu olduğunu hayal edebiliyorum.” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Umarım sen ve ailen güvende olursunuz” sözleriyle destek oldu.