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Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği sürüyor

02.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım kolileri Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler geçiren Ukraynalılara destek için getirilen yardım malzemeleri, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca teslim alınıyor.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların yanı sıra Türk vatandaşları tarafından hazırlanan yardım kolileri, Yeşilköy'deki başkonsolosluğa teslim ediliyor.

Teslim alınan yardım paketleri, burada tasnif edildikten sonra topluca Ukrayna'ya gönderiliyor.

Öte yandan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu bazı kişiler, destek için Ukrayna'ya gitmek üzere başvuru yapıyor. İsim ve iletişim bilgilerini ileten gönüllülerin müracaatları görevliler tarafından teslim alınıyor.

Vize ve resmi işlemlerini yapmak üzere gelenlerin işlemleri de başkonsolosluk görevlilerince yerine getirilmeye devam ediliyor.

- "Şimdi bile alsalar giderim"

İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı Samiq Alivey, Ukrayna'ya gitmek için başvuruda bulundu.

Ukrayna'da çalışırken sınır dışı edilen ve İstanbul'da yaşamaya başlayan 42 yaşındaki Alivey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin memleketi Azerbaycan'da yaşadığını ve kendisinin de 4 yıldır İstanbul'da çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 8 yıl çalıştığı Ukrayna'da halen arkadaşları olduğunu ifade eden Aliyev, bu ülke için ölümü bile göze aldığını belirtti.

Konsolosluğa başvurarak iletişim bilgilerini bıraktığını dile getiren Aliyev, şöyle konuştu:

"Buradaki görevliler bize ihtiyaç olduğu takdirde ulaşacaklarını söyledi. Savaştan korkmuyorum. Askerliğimi kendi ülkemde yaptım ve tecrübeliyim. Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla gidebilirim. Ukrayna'da sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım ve bir çevrem var. Onları orada yalnız bırakmak istemiyorum. Onlar için o bölgede savaşa hazırım. Savaş deneyimim de var. Gönüllü olarak savaşmaya hazırım. Şimdi bile alsalar giderim."

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Rusya Ukrayna

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