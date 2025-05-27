Ukrayna kulübü teknik direktörlük görevi için anlaştığı Arda Turan'ı resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan ayrılan teknik direktör Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlük görevine getirildi.

UKRAYNA TEMSİLCİSİ RESMEN DUYURDU

Ukrayna ekibi, Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arda Turan, yaptığı açıklamada, "Shakhtar'a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz."

🧡 Hoş geldin! 🇹🇷 Арда Туран – головний тренер «Шахтаря»! ⚒



Угоду з 38-річним турецьким фахівцем @ArdaTuran розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу.



📝 Дізнайтесь інші подробиці: https://t.co/W4OMVPYOSO.#Shakhtar pic.twitter.com/Y1ZPqR0QSV — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 27, 2025

ARDA TURAN: "HOŞ BULDUK"

Ukrayna kulübü Shaktar Donetsk'in sosyal medya hesabından paylaştığı duyuru üzerine paylaşım yapan Arda Turan, "Hoş bulduk" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Turan'ın Shaktar Donetks ile teknik direktörlük koltuğu için anlaşmasının resmen duyurulması, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Türk futbolseverler, genç teknik adamı tebrik ederek başarılar diledi. Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı da büyük etkileşim aldı.