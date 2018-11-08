Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!

Ukrayna ile Türkiye arasındaki özel maç Antalya'da oynanacak. 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığı kaydedildi.

