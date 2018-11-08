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Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

20 Kasım'da Dnipro'da oynanacak olan Ukrayna - Türkiye özel maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle, iki takım federasyonunun ortak kararıyla Antalya'da oynanacak.

Ukrayna-Türkiye arasındaki özel maç Antalya'ya alındı!

Ukrayna ile Türkiye arasındaki özel maç Antalya'da oynanacak. 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna-Türkiye a milli takım

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