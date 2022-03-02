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Ukrayna'da yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler vatana gelmenin huzurunu yaşıyor

02.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuz Yüksektaş: - "Ukrayna sınırından çıkana kadar büyük stres yaşamıştık. Barikat noktaları vardı. Gece ilerleyemiyorduk, düşman unsuru sayılıp ateş ediliyordu. 6-7 saatte gideceğimiz yolu 14 saatte gittik, sınırda da saatlerce bekledik. Memleketimize gelince rahatladık"

EDİRNE (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin, yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşlarının Hamzabeyli Sınır Kapılarından Türkiye'ye girişleri sürüyor.

Uzun yolculukların ardından yurda giriş yapan vatandaşlar, huzur ve sevinç içinde.

Hamzabeyli Sınır Kapısından giriş yapan Oğuz Yüksektaş, AA muhabirine Ukrayna'da zor günlerin yaşandığını söyledi.

Rusya'nın saldırmasının ardından şehirlerde patlamaların yaşanmaya başladığını ifade eden Yüksektaş, korunmak için ailesiyle birlikte sığınağa gittiğini dile getirdi.

- "Bomba sesleriyle uyandık"

Savaşın başladığı gece bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Yüksektaş, "Biz ilk başlarda daha çok doğu bölgelerde bir şeyler olacağını düşünmüştük. Sesleri duyunca şaşırdık, bombalama başladı ve sabaha kadar sürdü. Gündüz de devam etti, giderek yoğunlaşmaya başladı. Bir gece sığınakta kaldık. Daha sonra çıkma kararı aldık ve çıkarken de bombalar patlıyordu. Bizim çıkış yaptığımız köprü 2-3 saat sonra Ukrayna ordusu tarafından güvenlik amaçlı olarak patlatıldı." dedi.

Yüksektaş, Türkiye'ye güvenle geldikleri için mutlu olduğunu da belirtti.

Ukrayna sınırından çıkana kadar büyük stres yaşadıklarını anlatan Yüksektaş, "Barikat noktaları vardı. Gece ilerleyemiyorduk, düşman unsuru sayılıp ateş ediliyordu. 6-7 saatte gideceğimiz yolu 14 saatte gittik, sınırda da saatlerce bekledik. Memleketimize gelince rahatladık. Ailemizle ve sevdiklerimizi bizi merak ediyordu." diye konuştu.

- "Her yerde güzel bir şekilde karşılandık"

Caner Acemoğulları ise eşi ve çocuklarının güvenliği için Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadıklarını aktaran Acemoğlulları, şunları kaydetti:

"Saldırıların başladığı ilk gün çocukları okula götürmek için erkenden uyanmıştık ve 16 hava alanının bombalandığını öğrendik. Bizim de evimiz havaalanına çok yakındı. Daha sonra panik yaşanmaya başladı. Herkes market, eczane ve benzin istasyonlarına koştu. Hemen ardından OHAL ve seferberlik ilan edildi. Türkiye doğduğumuz büyüdüğümüz ülke. Ukrayna'da çıktıktan sonra Türk yetkililer sınırlarda çok yardımcı oldular. Her yerde güzel bir şekilde karşılandık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık."

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