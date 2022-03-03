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Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyor

03.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kedisiyle gelen Orhan Kemal Eyidoğan: - "Deprem, felaket ya da savaş, her yere bizimle gelecekler. Onları yanımızdan ayırmayacağız"

EDİRNE (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden tahliye edilen Türk öğrenciler, "can dost" diye niteledikleri evcil hayvanlarını da yanlarında getiriyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'nın farklı kentlerinden kara yoluyla tahliye edilen Türklerin yurda girişleri sürüyor.

Savaş nedeniyle okulları kapanan ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan öğrenciler, evcil hayvanlarını getirmeyi de ihmal etmiyor.

Taşıma çantasına konan "Sezem", "Duman" ve "Paşa" isimli kediler, sahipleriyle uzun bir yolculuk geçirdi. Öğrenciler, hayvanlarını da yanlarında getirebilmenin sevincini yaşadı.

Kedisi "Duman" ile gelen Orhan Kemal Eyidoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Harkiv'de öğrenim gördüğünü, savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini söyledi.

- "Kaçabildiğimiz için şanslıyız ve mutluyuz"

Zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun ardından yurda girdiklerini anlatan Eyidoğan, "Yaklaşık bir haftadır yollardayız. Harkiv'de yaşadığımız için ulaşım sadece trenleydi. Oradan Lviv'e kaçtık, sonra otobüsle Romanya'ya geçtik ve nihayetinde buraya geldik. Kaçabildiğimiz için şanslıyız ve mutluyuz. Şu anda orada durum daha kötüye gidiyor." dedi.

Eyidoğan, Ukrayna'dan gelirken evcil hayvanlarını yanlarında getirdiklerini ifade etti.

Hayvanlarını geride bırakmayı hiçbir zaman düşünmediklerini vurgulayan Eyidoğan, "Onları bu şekilde bırakamazdık. Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Onları sahiplendiğimizde çocuğumuz gibi bakmayı göze aldık. Can dostlarımız bizim. Her koşulda onlara bakacağız. Deprem, felaket ya da savaş, her yere bizimle gelecekler. Onları yanımızdan ayırmayacağız." diye konuştu.

Hira Anna ise yolculuğun zorlu geçtiğini ifade etti.

Evcil hayvanlarıyla geçişlerinde bir problem yaşanmadığını dile getiren Anna, "Onları yalnız bırakmak istemedik. Çok şükür hiç pişman değiliz. Hayvanlarımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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