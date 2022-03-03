Ukrayna'daki savaştan kurtarılan biri bebek 32 kişi daha Türkiye'ye geldi

EDİRNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Büyükelçiliği personelinin Türk vatandaşlarının tahliyesi için cansiperane çalıştığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Kiev Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Bülent Orhan Türel ve TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer'in de aralarında bulunduğu 32 kişilik kafile, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık tarafından Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda karşılandı.

Ailesiyle savaştan kaçan bir aylık Yusuf Semih'in de yer aldığı kafileye, pasaport işlemlerinin ardından Türk Kızılay tarafından ikramda bulunuldu.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 48 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

- "Büyük insanlık dramı var"

Vatana ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Esmer, "Allah'a çok şükür bugünleri de gördük, sağ salim geldik buraya. Ama orada hakikaten çok büyük insanlık dramı var, bir savaş var. İnsanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler mağdur, sığınaktalar. Vatandaşlarımız çok fazla orada. Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımız cansiperane çalışıyorlar. Büyükelçimiz orada kaldı." dedi.

Esmer, elçiliğin sağladığı otobüslerle birçok Türkün ülkeye dönüş yaptığını, son duyurunun ardından büyükelçiliğinin kapılarının Türk vatandaşlarına açıldığını ifade etti.

Elçilik personelinin öğrenciler için 24 saat çalıştığını belirten Esmer, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanlığımız da sağ olsun arkamızda. Allah devletimizden razı olsun. Sadece Türk vatandaşları değil, Ukrayna, Azerbaycan, Türkmenistan gibi birçok ülkenin vatandaşına da yardımcı oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Hatta Ukraynalıları da getirmek için çalışmalar yapılıyor. Tabii ki Dışişleri Bakanlığımız çok büyük gayret sarf ediyor. Kriz masası da oluşturulmuş durumda. Kriz masasıyla bütün vatandaşlarımız hala aranıyor orada tek tek. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah hepimiz sağ salim bu süreci atlatırız. İnşallah bu savaş biter. Biz de sağ sağ salim tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz."

- "Sığınaklarda çok küçük çocuklar var"

Kafilede yer alan öğrenci Ahmet Çilekçi de Kiev'den bir hafta önce ayrıldıklarını, uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşabildiklerini aktardı.

Sınırlarda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirten Çilekçi "Sınırlarda beklettiler 8-10 saat ama bir şekilde buralara kadar geldik mutluyuz, özgürüz. Geride kalanların Allah yardımcısı olsun. Çünkü arkada çok kötü bir görüntü var, çocuklar ve yaşlılar mağdur. Umarım en yakın sürede savaş biter daha özgür daha güzel bir Ukrayna ile buluşuruz." dedi.

Çilekçi, bombalardan korunmak için sığınaklarda kaldıklarını, yiyecek bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Sığınaklarda çok küçük çocukların olduğunu ifade eden Çilekçi, "Onlar için durum daha da vahim. Umarım savaş en kısa sürede biter ve özgür bir şekilde yaşantılarına devam eder insanlar. İstanbul'da ailem bekliyor. Onlar da çok stresli uzun zamandır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güvenli bir şekilde bizi buralara kadar getirdiler. Dinlenmek istiyoruz. Çok yorulduk. Sığınaklarda tahtaların üstünde, bulduğumuz her yerde uyuduk son 4-5 gündür." diye konuştu.

