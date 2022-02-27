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Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor

27.02.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiev'den gelen Yavuz Selim Ayar: -"Gümrüklerde çok büyük sıralar var, insanlar panik yapmış durumda, yoğun bir trafik var"

EDİRNE (AA) - Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk edenler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Ukrayna'dan hareket eden, içerisinde 56 kişinin olduğu otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Kiev'de diş hekimliği yapan Yavuz Selim Ayar, 20 yıldır Ukrayna'da yaşadığını ve saldırı nedeniyle ailesiyle dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Ukrayna için üzüntü verici anlar yaşandığını belirten Ayar, "Allah orada kalanların yardımcısı olsun, çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Çatışmalar devam ediyor. Biz önceki akşam Kiev'den çıkabildik. Gümrüklerde çok büyük sıralar var, insanlar panik yapmış durumda, yoğun bir trafik var. Evlerimizde silah sesleri duyuluyordu. Belirli saatlerde insanlar sığınaklara, metrolara saklanıyorlar." dedi.

-"Türk milleti bize her yerde yardımcı oluyor"

Aynı otobüsle gelen Aleksandra Dorovsdoska da arkadaşları ve yakınları olduğu için Türkiye'ye gelmek istediğini belirterek, "Türk milleti bize her yerde yardımcı oluyor. Biz daha çatışma seslerini duymadan Türkiye'den arkadaşlarım 'iyi misin' diye mesajlar attı. Gerçekten herkes yardımcı oluyor, destek oluyor. Kardeş milletiz." diye konuştu.

Ganna Spotaraya ise Türk halkının kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Kiev'de çatışmaların devam ettiğini Spotaraya, "Eşim Türk, konsolosluktan yardımcı oldular. Eşyalarımızı topladık geldik. Türk ekipler bize çok yardımcı oldu. Her yerde destek gördük. Ayrıca güvensiz bir bölgeden çıktıktan sonra yanımızda bizim güvenliğimizi sağlamak için araçlar geldi. Kendimizi güvende hissettik, çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türk Kızılay ekipleri de Ukrayna'dan gelenlere ikramlarda bulunuyor.

- Ukrayna'da çalışan Türkler anavatana kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Oğlu ve arkadaşıyla Türkiye'ye giriş yapan lojistik firması sahibi Bileç Aydın, Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıkları şehre Rus uçaklarının bomba attığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de korktuk Türkiye'ye dönme ihtiyacı duyduk. Konsolosluğu aradık, konsolosluk bize yardımcı oldu sağ olsunlar. Kendi aracımızla geldik. Vizemiz olmadığı halde Moldovya, Romanya, Bulgaristan üzerinden araçla geldik buraya. Ukrayna'nın çıkışında 20 kilometre dörtlü sıra vardı. 24 saat bekledik orada. Odessa'da havaalanını vurdular oraya yakın bölgede oturduğumuz için çıktık geldik."

Aydın, oğluyla birlikte Türkiye'ye gelebildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Tır şoförü Mahmut Yıldırım da Ukrayna'ya taşıdığı yükü boşalttığını ve hemşehrisi Bileç Aydın'ın aracıyla dönüş yaptığını anlattı.

Çok sayıda insanın Ukrayna sınırında geçiş yapmak için beklediğini dile getiren Yıldırım, "Oradaki durum şöyle, askeriyeyi ve havaalanlarını vurdular, sınır gümrüklerini acımasız şekilde vuruyorlar. Ukrayna'nın kendi vatandaşları yurt dışına kaçıyorlar. Biz tırlarımızı getirmek istiyoruz, milli servetimiz bunlar, bizim başka bir gelirimiz yok bizim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ukrayna Kapıkule sınır kapısı

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