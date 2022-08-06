YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinin denetimi tamamlandı

Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinin denetimi tamamlandı

06.08.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinin denetimi tamamlandı

Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyeti tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyetinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, denetimi tamamlanan geminin seyrine devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi:CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi:
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldıSümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna

Ankara Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:46
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:02
Yatsı
21:34
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.