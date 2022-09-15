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Ukrayna'dan kente gelen Ahıska Türkü hasta, Elazığ'da şifa buldu

15.09.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan kente gelen Ahıska Türkü hasta, Elazığ'da şifa buldu

ELAZIĞ (AA) - Boynundaki tümör nedeniyle desteksiz yürüyemeyen Ahıska Türkü hasta, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan kente gelen Ahıska Türkü hasta, desteksiz yürüyememe ve boyun ağrıları şikayetleriyle hastanenin Beyin Cerrahi Kliniğine müracaat etti.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucu şikayetlerinin boynundaki bir tümörden kaynaklandığı belirlenen hasta ameliyatla tedavi edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Demir, boyundaki tümörün etkisiyle omurgada kırık ve açılanma gelişen hastanın boyun ağrılarının yanı sıra ayakta durmakta güçlük çektiğini ve desteksiz yürüyemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız detaylı muayene ve tetkiklerle boynundaki tümörün hastadaki şikayetlere sebep olduğunu saptadık. Hastamızı ekibimizle ameliyat ederek baş ile boyun omurlarını sabitledik ve tümörü çıkardık. Başvurduğunda ayakta durmakta güçlük çeken ve desteksiz yürüyemeyen hastamızı yürüyerek taburcu ettik. Hastamıza ve tüm hastalara şifalar dileriz."

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