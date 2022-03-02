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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü

02.03.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi üzerine, Odessa'dan otobüslerle tahliye edilen Türk vatandaşlarından üniversite öğrencisi Seher Güneş, memleketi Bursa'ya geldi.

Mimarlık öğrencisi Güneş, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ailesinin yanına döndükten sonra tahliye sırasında kendisiyle görüntülü telefonla görüşen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret ederek verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Güneş, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasının ardından Türk konsolosluğuyla iletişime geçtiklerini söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Genç ile irtibat kurduğunu aktaran Güneş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi Ukrayna'da yalnız bırakmadı. Tahliye süreci hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir başka ülke vatandaşlarının tahliye edildiğini duymadık ama ülkemiz bu konu duyarlı davrandı." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Seher Güneş kardeşimiz bugün İnegöl'e ulaştı. Gerçekten çok zor bir durum. Sağ salim devletimizin imkanları ile ülkemize döndüler. Tahliye süreci devam ediyor." diye konuştu.

Güneş, daha sonra MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun'u ziyaret etti.

Torun, hiçbir vatandaşın savaş bölgesinde yalnız bırakılmadığını ifade ederek "Dışişleri Bakanlığımızın etkili çalışması ile tahliyeler devam ediyor. Millet olarak savaş nedeniyle üzgün olsak da devletimizin orada yaşayan vatandaşlarımız üzerindeki refleksi ve hızı bizleri sevindirdi." değerlendirmesini yaptı.

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