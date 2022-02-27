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  4. Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'nin gücünü zor anlarında hissettiklerini belirtti

Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'nin gücünü zor anlarında hissettiklerini belirtti

27.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiev'den gelen İbrahim Gün: - "Avrupa vatandaşı ne yağacağını bilmezken benim bir öz güvenim vardı, 'beni hükümetim' kurtarır diye. Allaha şükür geldik, memleketteyiz, mutluyuz" -Burak Tanış: -"Ukrayna sınırında çok zorluk çektik. Ukrayna'dan çıktığımızda derin bir 'oh' dedik. Devletimiz diğer vatandaşları da kurtarmak için çalışıyor"

EDİRNE (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda gelişleri sürüyor.

Kiev'den otobüsle 25 Şubat Cuma akşamı yola çıkan Türk kafilesi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Kiev'den gelen Burak Tanış, AA muhabirine, savaştan sağ salim kurtuldukları için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendilerine sahip çıktıkları için teşekkür eden Tanış, zor bir yolcuğun ardından ülkelerine kavuştuklarını belirtti.

Yaklaşık 55 saatlik bir yolculuk yaptıklarını anlatan Tanış, "Ukrayna sınırında çok zorluk çektik. Ukrayna'dan çıktığımızda derin bir 'oh' dedik. Devletimiz diğer vatandaşları da kurtarmak için çalışıyor." dedi.

İbrahim Gün ise vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

"Allah hükümetimizden ve devletimizden razı olsun" diyen Gün, "Millet ne yapacağız diye düşünürken bizi aldılar otobüsle ülkemize döndürdüler. Uzun bir yolculuk oldu ama devletimize güvenimiz tamdı. Avrupa vatandaşı ne yağacağını bilmezken benim bir öz güvenim vardı, 'beni hükümetim' kurtarır diye. Allaha şükür geldik, memleketteyiz, mutluyuz." diye konuştu.

Emir Özkan da halen Ukrayna'da olan Türk vatandaşlarının da en yakın zamanda ülkeye gelmesini temenni ettiğini söyledi.

İşlemleri tamamlanan 50 Türk vatandaşı İstanbul'a hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna

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