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Ukraynalı boksör Usyk unvanlarını korudu

21.08.2022 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı boksör Usyk unvanlarını korudu

CİDDE (AA) - Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome Salonu'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, çıktığı 19 müsabakadan da galip ayrılan Usyk ile kariyerindeki 26 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua karşılaştı. Rövanş müsabakasını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da izledi.

32 yaşındaki Joshua ilk karşılaşmaya göre daha agresif bir dövüş sergilese de Usyk, 12 raunt sonunda oy çokluğuyla ringden galip ayrıldı. Hakemlerden ikisi, Usyk'e yüksek puan (115-113 ve 116-112) verirken, bir hakem ise oyunu (115-113) Joshua'dan yana kullandı.

Beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerinin sahibi Usyk böylece unvanlarını korudu.

35 yaşındaki Usyk. mücadelenin ardından "Bu zaferi ülkeme, aileme, ekibime ve bu ülkeyi savunan tüm orduya adıyorum." ifadesini kullandı.

"Tyson Fury'nin henüz emekli olmadığına ve benimle dövüşmek istediğine eminim." diyen Ukraynalı boksör, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini elinde tutan Büyük Britanyalı Fury'yi maç yapmaya çağırdı.

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