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Ukraynalı çocuklar İzmir'de dans yeteneklerini sergiledi

23.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı çocuklar İzmir'de dans yeteneklerini sergiledi

İZMİR (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için İzmir'e gelen Ukraynalı çocuklar, dans gösterisi sundu.

Konak Belediyesinin davetlisi olarak İzmir'de bulunan Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde yaşayan 28 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Bilim Park'ta düzenlenen etkinlikte kültürlerini sergileyen Ukrayna ekibinin gösterisi alkış aldı.

Dans eğitmeni Valentina Mangzii, AA muhabirine, 5 gün önce İzmir'e geldiklerini ve kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konak Belediyesinin kendileri için birçok faaliyet gerçekleştirdiğini anlatan Mangzii, "Çok mutluyuz. Burada olabildiğince kalmak istiyoruz. Geri gitmek istemiyoruz. İzmir'i çok sevdik. Burada çok sıcakkanlı ve dost canlısı insanlar var. Sokakta insanlar bizi selamlıyorlar ve çay kahve içmeye davet ediyorlar." dedi.

Mangzii, İzmir'de 4 ayrı programa daha katılacaklarını, yarın da Ukrayna'ya döneceklerini ifade etti.

8 yaşındaki dansçı Stasıuk Makar, İzmir'e gelmeden önce Bulgaristan'da da gösteri sergilediklerini, başka ülkelerde kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirdi.

13 yaşındaki Steblo Hanna ise İzmir'de gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Gösterilerini izleyen Türk seyircilerin kendilerini selamladığını vurgulayan Hanna, "İzmir'de misafirlik çok özel. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bizi selamlayıp alkışladılar. Gösterilen ilgiden memnunuz." diye konuştu.

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