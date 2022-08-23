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Ukraynalı çocuklara İzmir'de Türkçe eğitimi veriliyor

23.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerindeki savaştan kaçarak aileleriyle İzmir'e gelen Ukraynalı çocuklara rehabilitasyon çalışması kapsamında Türkçe öğretiliyor - Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Salome Derme: - "Burada eğlenceli vakit geçirirlerse az da olsa acıları unuturlar. Amacımız acılarını dindirmek, onlara umut vermek"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından aileleriyle İzmir'e gelen bir grup Ukraynalı çocuğa bir dernek tarafından Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

İzmir'de bir eğitim kurumunda yabancı dil eğitmeni olarak çalışan Ukraynalı Salome Derme, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından kente gelen Ukraynalı kadın ve çocuklara destek olabilmek için Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurdu.

Ukraynalı kadın ve çocukların Türk toplumuna daha çabuk entegre olması için projeler hazırlayan dernek üyeleri, rehabilitasyon çalışması kapsamında 5-9 yaş grubundaki 20 çocuğa Türkçe eğitimi vermeye başladı.

Çocukların sokakta yaşıtlarıyla iletişim kurmalarını, sosyal hayata katılmalarını amaçlayan eğitimlerden Türk okullarında eğitim görme hakkı bulunan bazı çocuklar da yararlanıyor.

- "Öz güvenleri yükseliyor"

Dernek başkanı Salome Derme, AA muhabirine, Rusya'nın saldırıları sonrası Ukraynalıların çok zor günler geçirdiğini, Türkiye'nin onlara en zor zamanlarında sahip çıktığını söyledi.

Savaş nedeniyle evlerini terk eden çocukların yeni topluma entegre olma konusunda da önemli sıkıntılar yaşadığına işaret eden Derme, Türkçe öğrenmenin çocuklara çok iyi geldiğine dikkati çekti.

Entegrasyonun ilk adımının dil bilmek olduğunu belirten Derme, şöyle konuştu:

"Çocuklar Türkçe 'merhaba' diyorlar, çok seviniyoruz. Artık harfleri tanıyorlar, adlarını söylüyorlar. Acıları unutmak çok zor, burada eğlenceli vakit geçirirlerse az da olsa o acıları unuturlar. Amacımız acılarını dindirmek, onlara umut vermek. 'Her şeyin iyi olacağını, mutlaka memleketlerine döneceklerini, Türkiye'nin onları misafir olarak aldığını söylüyorum."

Gönüllü eğitmen Ayşegül Kaplan da çocukların Türkçe öğrenmelerinin rehabilitasyon süreçlerine katkı sağladığını, öz güvenlerinin gün geçtikçe yükseldiğini gözlemlediklerini ifade etti.

Çocuklarla oyun oynayarak, eğlenerek bir yandan da Türkçe kelimeleri öğreterek vakit geçirdiklerini aktaran Kaplan, "Öz güvenleri yerine geldi. Eskiden kesik kesik konuşuyorlardı. Artık daha akıcı ve arkadaş gibi konuşmaya, tümceler kurmaya başladılar. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz gelince artık 'merhaba' diyerek sarılmaya başladılar." diye konuştu.

Ailesiyle 3 ay önce İzmir'e gelen 7 yaşındaki İlyas Lisov, okula gideceğini, arkadaşlarıyla oyunlar oynayacağını söyledi.

Masha Nosava da ikinci sınıfa gideceğini, Türkçe öğrenmeyi sevdiğini anlattı.

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