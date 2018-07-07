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Ukraynalı kaleci Mikhail Gotra, Rusya'yı desteklediği için kovuldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 07.07.2018 21:34 | Son Güncelleme

Ukrayna Ligi takımlarından Karpaty Lviv'in kalecisi Mikhail Gotra, Dünya Kupası çeyrek final turunda oynanacak olan Rusya - Hırvatistan maçı öncesi Rusya'ya başarılar dileğinde bulunan bir mesaj paylaştıktan sonra kulüpten kovuldu.

Ukraynalı kaleci Mikhail Gotra, Rusya'yı desteklediği için kovuldu!

Karpaty Lviv'in kalecisi Mikhail Gotra kendisine ait Instagram hesabından Dünya Kupası'nda Rusya'ya başarılar dileğinde bulundu. Rusya'yı destekleyen bir paylaşım yapan Gotra, büyük tepki gördü ve kulüp tarafından sözleşmesi feshedildi.

KULÜP SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Kaleci Mikhail Gotra yaşanan bu olayın ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman siyasetten uzak durdum. Ancak duygusal bir eylemin sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerde de yankı uyandıracak haber olacağını düşünemedim. Ben her zaman gururlu bir Ukraynalı olacağım. Ukrayna futboluna ve geleneklerine her zaman sadık kaldım, her zaman da sadık kalacağım" ifadelerini kullandı. (FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
Mikhail Gotra Karpaty Lviv FIFA 2018 Dünya Kupası rusya milli takımı

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