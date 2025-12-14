Fenerbahçe'de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor

Fenerbahçe'de transfer dönemine kısa bir süre kala büyük bir hareketlilik başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatıyla tam 8 futbolcu için karar verildi.

İSİMLER NETLEŞTİ!

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla kadroda geniş bir revizyon yapılacak. Listede Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Livakovic, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun var.

SÖZLEŞMESİNİ FESİHETTİ!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Livakovic dönüyor, Girona sözleşmesini fesihetti. Bu feshin ardından Dinamo Zagreb ile her konuda anlaştı. Yakın zamanda bu transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Dinamo Zagreb sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BECAO'DA KRİTİK GELİŞME

Öte yandan Sabuncuoğlu, ''Rodrigo Becao'yu gitti olarak düşünülebilisiniz. Becao kulüp bulamazsa sözleşmesini fesih edecekler öyle söyleyeyim.'' açıklamasında bulundu.

DOMENICO TEDESCO'DAN BECAO AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesinde kadro dışı kalan Becao için gelen sorunun ardından şu sözleri kullanmıştı:

"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır. İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."