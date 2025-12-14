SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve yönetim arasında yapılan toplantılar ardından verilen kararlar çerçevesinde tam 8 futbolcuyla yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde Girona'ya kiralanan Livakoviç ile de ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor
Burak Kavuncu
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de transfer dönemine kısa bir süre kala büyük bir hareketlilik başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatıyla tam 8 futbolcu için karar verildi.

İSİMLER NETLEŞTİ!

Fenerbahçe de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor 1

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla kadroda geniş bir revizyon yapılacak. Listede Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Livakovic, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun var.

SÖZLEŞMESİNİ FESİHETTİ!

Fenerbahçe de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Livakovic dönüyor, Girona sözleşmesini fesihetti. Bu feshin ardından Dinamo Zagreb ile her konuda anlaştı. Yakın zamanda bu transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Dinamo Zagreb sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BECAO'DA KRİTİK GELİŞME

Fenerbahçe de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor 3

Öte yandan Sabuncuoğlu, ''Rodrigo Becao'yu gitti olarak düşünülebilisiniz. Becao kulüp bulamazsa sözleşmesini fesih edecekler öyle söyleyeyim.'' açıklamasında bulundu.

DOMENICO TEDESCO'DAN BECAO AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe de neşter vuruldu! 8 isim yolcu! Sözleşmesi bile fesih ediliyor 4

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesinde kadro dışı kalan Becao için gelen sorunun ardından şu sözleri kullanmıştı:

"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır. İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz depremi! İstifa ediyorGaziantep FK'da Burak Yılmaz depremi! İstifa ediyor
Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildiEdin Visca'ya diplomatik pasaport verildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Dominik Livakovic Rodrigo Becao Devin Özek Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.