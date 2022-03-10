Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

SUCEAVA (AA) - Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'yı terk eden çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Bölgedeki kar yağışı ise savaştan kaçan Ukraynalılar için şartları zorlaştırıyor. Yanlarına aldıkları birkaç eşyayla sınırı geçenler, ısıtmaları bulunan çadırlarda bir süre konakladıktan sonra tekrar yola çıkıyor.

