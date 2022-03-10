YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

Ukraynalı savaş mağdurlarının Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor

10.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı altında saatler süren yolcuğu tamamlayarak sınırı geçen Ukraynalılar, bölgedeki çadırlarda konaklatılıyor

SUCEAVA (AA) - Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'yı terk eden çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Bölgedeki kar yağışı ise savaştan kaçan Ukraynalılar için şartları zorlaştırıyor. Yanlarına aldıkları birkaç eşyayla sınırı geçenler, ısıtmaları bulunan çadırlarda bir süre konakladıktan sonra tekrar yola çıkıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecekBilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:

Ankara Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:56
Yatsı
20:14
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Sessizce ilerliyor, müdahale edilmezse kör kalabilirsiniz!

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.