Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi

Ukraynalı savaş mağduru yaklaşık bin çocuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'da iki gün süren etkinliklerde eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'daki yetimhanelerden Türkiye'ye getirilen çocuklar Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştirildi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) iş birliğinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'da savaşın izlerini unutmaya çalışan Ukraynalı çocuklar için iki günlük etkinlik düzenlendi.

Ukraynalı çocukların bir kısmı Kemer ilçesi Beldibi'nde bir otelde diğer gurup ise Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen etkinliklerde eğlendi.

Etkinlikler kapsamında çocuklar kil, savunma sanatları, boyama, üç boyutlu Türkiye turu ve ok atma gibi etkinlikler yapma fırsatı buldu.

Boyalı elleriyle yaptıkları resimlerle dünya barışının önemine vurgu yapan savaş mağduru çocuklar, çevre bilincini desteklemek içinde Antalya sahilinde gönüllü olarak çöp topladı.

Savaş mağduru çocuklar, çeşitli animasyon gösterilerinin yapıldığı Türkçe ve Ukraynaca müziklerin çalındığı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, gazetecilere, Antalya'da yaklaşık bin Ukraynalı çocuğu ağırladıklarını belirtti.

Etkinlikte Ukraynalı çocukların heyecanına ortak olduklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Demirbaş, "Savaş mağduru Ukraynalı çocuklarımıza yakında Antalya'da Türkçe kursları başlatacağız. Türkçe kurslarımız çevrim içi ve yüz yüze olarak yapılacak." dedi.

Etkinliğe katılan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Antalya'da çifte bayram kutladıklarını belirterek, "Türkiye'de Gençlik bayramı, Ukrayna'da ise Milli Kıyafet Bayramı olmasından dolayı çifte bayramı yaşıyoruz. Bugün biz milli kıyafetlerimizi, gömleklerimizi giyindik. Bu bayramı da bu şekilde kutlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'da hem savaşın hem de hayatın da devam ettiğini dile getiren Rustamov, Ukrayna'dan gelen yaklaşık bin yetim çocuğun burada Türk dostlarıyla beraber eğlendiklerini vurguladı.

