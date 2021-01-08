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  4. Ukraynalı tenisçi Yastremska spordan geçici men edildi

Ukraynalı tenisçi Yastremska spordan geçici men edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.01.2021 09:35 | Son Güncelleme

Teniste, tek kadınlar kategorisinde dünya 29 numarası Dayana Yastremska, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men edildi.

Ukraynalı tenisçi Yastremska spordan geçici men edildi

Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın 24 Kasım'da yapılan idrar testinde yasaklı mesterolon maddesine rastlandığı ve spordan geçici olarak men cezası aldığı belirtildi.

Masum olduğunu savunan 20 yaşındaki tenisçi ise, "Bu karar gerçekten beni çok şaşırttı. Şok oldum, çünkü 9 Kasım'da yapılan doping testlerinin sonucu negatif çıkmıştı. Vücudumda buldukları yasaklı maddenin oranı çok düşük düzeyde. Bunun, bilimsel olarak doping sayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Önceki test sonuçlarımın da negatif çıkması nedeniyle karara itiraz edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde üç Kadınlar Tenis Birliği (WTA) şampiyonasından zaferle ayrılan genç tenisçi, grand-slam turnuvalarındaki en önemli başarısını ise 2019 yılında Wimbledon'da 4. tura çıkarak elde etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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