YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ukraynalı top modelin darp iddiası yargıya taşınıyor

Ukraynalı top modelin darp iddiası yargıya taşınıyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un Çeşme’deki Momo Beach Club’da özel güvenlik ekiplerince darp edildiği iddiası yargıya taşınıyor.Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un, kendi Instagram sayfasında, darp edildiği fotoğrafını da yayınlayarak, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadas¸ım ve grubumuza ne oldugˆunu anlatmak istiyorum.

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un Çeşme’deki Momo Beach Club’da özel güvenlik ekiplerince darp edildiği iddiası yargıya taşınıyor.
Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un, kendi Instagram sayfasında, darp edildiği fotoğrafını da yayınlayarak, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadas¸ım ve grubumuza ne oldugˆunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (C¸es¸me, Tu¨rkiye) gu¨venligˆi bize saldırdı. Do¨rt kız (ben dahil) yu¨zu¨ne yumruk atıldı ve c¸ocuklar ko¨tu¨ yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara ko¨r bir go¨z c¸evirip durmamalıyız" şeklinde yazarak şikayette bulunması üzerine, olayla ilgili Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok sayıda çalışanın ifadesine başvurdu. Herhangi bir gözaltı işleminin uygulanmadığı öğrenilirken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından soruşturma evrakının Çeşme nöbetçi Cumhuriyet Savcısına sevk edileceği bilgisi edinildi.
Öte yandan, işletmeye ait Momo Dalyan adlı Instagram sayfasında bir açıklama yayınlanarak, "Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı, büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun ’güvenlik darbesi’ olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Söke’deki kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

Söke’deki kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:23
İkindi
17:12
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.