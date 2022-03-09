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Ukraynalı kız, 'bomba sığınağı' hayatının videolarıyla TikTok'ta viral oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı

09.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus kuvvetlerinin Ukrayna’ya girişinin 14. günü geride kaldı. Ukrayna’nın Chernihiv kentinde ailesiyle birlikte bir bomba sığınağında hayatını geçiren genç bir kızın videoları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. ‘Valerishh’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan kız fenomen haline geldi. Sığınaktaki hayatını anlatan genç kıza dünyadan destek mesajları yağdı.

Ukraynalı kız, 'bomba sığınağı' hayatının videolarıyla TikTok'ta viral oldu! Milyonlarca izlenmeye ulaştı

‘Valerisssh’ adı altında paylaşım yapan genç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki hafta önce Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinden bu yana sığınak hayatını anlattığı videoları sayesinde TikTok’ta fenomen dönüştü. Çernigiv şehrinde yaşayan genç fenomen Rus kuvvetlerinin ülkesindeki ilerleyişini sürdürdüğü iki haftada 300.000'den fazla takipçi topladı ve videoları milyonlarca izlenmeye ulaştı.

YERİN METRELERCE ALTINDA YAŞIYORLAR

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Yaşı ve tam adı bilinmyen TikTok fenomeni çatışmaların azalmadığı Ukrayna’daki günlük hayatına dair detayları sosyal medyadan paylaşıyor. Annesi ve babsıyla beraber yerin metrelerce altında bir sığınakta yaşayan TikTok kullanıcısı, bombalar ve siren sesleriyle geçen günlerinin detaylarını verdi.

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“Bir Bomba Sığınağındaki Tipik Günüm” başlıklı bir video, 22 milyon kez izlendi ve sığınaktaki hayatını esprili bir dille yansıtan genç fenomen, kaldıkları yeraltı evini beş yıldızlı bir otele benzeten espriler yapıyor. Paylaşımlarında Ukraynalı, köpeğiyle oynamak ve saçını kurutmak da dahil olmak üzere barınak içinde görünüşte sıradan faaliyetlerde bulunurken görülüyor.

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ESKİ HAYATIYLA KIYASLADI

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TikTok’taki bazı paylaşımlarından eski hayatı ve şu anki arasında kıyaslamalar yapan ‘Valerisssh’ zorunda kalmadıkça sığınaktan dışarı çıkmadığını belirtti. Dışarı çıktığında ise sığınağa eşya getirmek için ailesinin gerçek evine giden ‘Valerisssh’, sokaklarda görülen yıkılmış binalar ve enkazlarla Rus askerlerinin yaptıklarını izleyicilere gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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