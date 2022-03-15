Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Sosyal medyadan şarkıyla paylaştılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayn’ya harekat düzenleyen Rus askerlerinin başkent Kiev dahil olmak üzere pek bölgedeki varlığı devam ediyor. Ukrayna’da çekilen sıcak görüntüler sosyal medya aracılığıyla tüm dünyada paylaşılıyor. Son olarak Ukraynalı bir çiftçinin traktör yardımıyla Rus askerleri tarafından terk edilen bir roketatarı çektiği görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kendisini “köylü çocuk” olarak tanımlayan Sergey Arbuzov isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşın görüntüler sosyal medyada viral oldu. Arbuzov, traktörün ağır zırhlı bir aracı taraladan çekerken şarkı söylediği anları kaydederek paylaştı. Paylaşılan görüntülere, “Ukraynalı çiftçiler artık kendilerini terk edilmiş Rus 122mm BM-21 Grand çoklu roketatarlarla silandırıyorlar” notunu ekledi. Binlerce izlenmeye ulaşan gönderiye bir sosyal medya kullanıcısı, “Ukraynalı çiftçiler yakında dünyanın en donanımlı 3. ordusu olacaklar” yorumunu yaptı.



