Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Sosyal medyadan şarkıyla paylaştılar

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti! Sosyal medyadan şarkıyla paylaştılar

15.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşının 20. gününde tüm dünyanın gözü bölgede yaşananlara çevrilmiş durumda. İki ülkenin müzakereleri sürerken sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü dünya basınında gneiş yankı uyandırdı. Ukrayna’nın direnişini öven sosyal medya kullanıcıları, Ukraynalı bir çiftçinin tek edilmiş Rus askeri aracını çektiği görüntülere yoğun ilgi gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayn’ya harekat düzenleyen Rus askerlerinin başkent Kiev dahil olmak üzere pek bölgedeki varlığı devam ediyor. Ukrayna’da çekilen sıcak görüntüler sosyal medya aracılığıyla tüm dünyada paylaşılıyor. Son olarak Ukraynalı bir çiftçinin traktör yardımıyla Rus askerleri tarafından terk edilen bir roketatarı çektiği görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Tüyler ürperten video! Ukrayna, Rusya’nın Fransa’ya saldırması durumunda yaşanacakları gösterdiTüyler ürperten video! Ukrayna, Rusya’nın Fransa’ya saldırması durumunda yaşanacakları gösterdi

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

1

Kendisini “köylü çocuk” olarak tanımlayan Sergey Arbuzov isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşın görüntüler sosyal medyada viral oldu. Arbuzov, traktörün ağır zırhlı bir aracı taraladan çekerken şarkı söylediği anları kaydederek paylaştı. Paylaşılan görüntülere, “Ukraynalı çiftçiler artık kendilerini terk edilmiş Rus 122mm BM-21 Grand çoklu roketatarlarla silandırıyorlar” notunu ekledi. Binlerce izlenmeye ulaşan gönderiye bir sosyal medya kullanıcısı, “Ukraynalı çiftçiler yakında dünyanın en donanımlı 3. ordusu olacaklar” yorumunu yaptı.

Ukraynalı sosyal medya fenomeni ele geçirilen bir Rus tankına binerek nasıl çalıştırılacağını anlattı! Eleştiri yağdıUkraynalı sosyal medya fenomeni ele geçirilen bir Rus tankına binerek nasıl çalıştırılacağını anlattı! Eleştiri yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadıKremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı
Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...
Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin’in gizli silahı ortaya çıktı! Uzmanlar bile şaşkın

Putin’in gizli silahı ortaya çıktı! Uzmanlar bile şaşkın

Cinsel organ itirafıyla olay yarattı! “Bu erkeklerin küçük...”

Cinsel organ itirafıyla olay yarattı! “Bu erkeklerin küçük...”

Ölüm oyunu! Çocuklar bu akımın peşinden...

Ölüm oyunu! Çocuklar bu akımın peşinden...

Göğüs estetiklerini eleştirdi! “Ayak parmaklarımı göremiyorum”

Göğüs estetiklerini eleştirdi! “Ayak parmaklarımı göremiyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.