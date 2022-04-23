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Ukraynalı yetimler, Türkiye'de çocuk bayramı sevincine ortak oldu

23.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde de unutulmadı - Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov: - "Türkiye devleti gerçek bir dostumuz olarak 'Bu çocuklar bize emanet' dedi. Bu gerçekten çok iyi ve asil bir davranış. Çocuklar burada çok eğleniyorlar, çok mutlular. Ukrayna temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Türkiye"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı Ukraynalı yetim çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocuklar, 8 grup halinde Türkiye'ye getirildi. Yaklaşık 1000 çocuk, Antalya'daki otellere yerleştirildi.

Yetimhanelerdeki refakatçi personelle gelen ve Antalya'da savaşın izlerini unutmaya çalışan çocuklar, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının kutlandığı Türkiye'de unutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Ukraynalı yetimler de yer aldı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Kızılayı iş birliğinde çocukların kaldıkları otellerde eğlenceler düzenlendi.

- "İyi ki varsınız Türkiye"

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, AA muhabirine, 23 Nisan'ın Türkiye'deki çocuklar için çok önemli bir gün olduğunu belirtti.

Böyle bir günde Türkiye'de misafir edilen Ukraynalı çocuklara yönelik etkinlik düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Rustamov, "Bu çocuklar savaş başlamadan önce Ukrayna'da yetimhanelerdeydiler. Şimdi Türkiye devleti gerçek bir dostumuz olarak 'Bu çocuklar bize emanet' dedi. Bu gerçekten çok iyi ve asil bir davranış. Çocuklar burada çok eğleniyorlar, çok mutlular. Ukrayna temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçek dost olarak zor günler yaşayan Ukraynalı çocukların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Rustamov, Türkiye halkına müteşekkir olduklarını kaydetti.

Türkiye'de 1200 civarında Ukraynalı yetim çocuğun bulunduğunu, büyük bir bölümünün Antalya'da, bir grubun ise Sakarya'da kaldığını aktaran Rustamov, bir an önce savaşın bitmesi ve çocukların, masum insanların ölmemesini temenni etti.

- "23 Nisan'a uygun bir program oldu"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da Türkiye'nin tarih boyunca mazlumlara kucak açmış bir millet olduğunu, bugün de Ukraynalı yetim çocuklara ev sahipliği yaptığını söyledi.

23 Nisan tarihinin Türkiye'deki çocuklar için önemli bir anlamı bulunduğunu dile getiren Çalışkan, "Böyle bir bayramda Ukraynalı çocuklarımızı da unutmadık. Savaş ortamında yaşamış oldukları ortamı bir nebze de olsa unutturabilmek adına böyle bir etkinlik planladık. Çocuklarımız geleceğimiz. Amacımız onları moral vermek. Dünyayı çocuklar güzelleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkan Yardımcı Abdullah Kutalmış Yalçın, bir yılda 1000'i aşkın etkinlik düzenlediklerini, Atatürk'ün emanet ettiği bayramda çocuklara yönelik de çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı yetim çocukların bu bayram coşkusuna ortak olmalarını istediklerini anlatan Yalçın, gün içinde çocuklar için tiyatro, Karagöz-Hacivat gösterileri, yarışmalar düzenleneceğini bildirdi.

Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç ise tüm çocukların güzel bir gün geçirmeleri için güzel hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Ukraynalı yetimlerin de etkinliklere katılması 23 Nisan'a çok uygun bir program oldu." dedi.

Çocuklar, gün boyunca sandalye kapmaca, ip çekme, deve cüce, mandal asmaca gibi çeşitli etkinliklerle eğlendi.

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Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:45
Yatsı
21:06
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