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Ula'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

15.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ula'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Karabörtlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi.

Söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

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