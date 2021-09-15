Ula'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Karabörtlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edildi.

Söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.



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