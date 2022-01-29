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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da konuştu:

29.01.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Giresun'un son 20 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptık" - "(Dereli'deki sel) O dönemde yüce devletimiz, Giresun'u yeniden ayağa kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etti. Devlet, millet seferberliğinin tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Şükür ki çok kısa zamanda şehrimizi ayağa kaldırdık"

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un son 20 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıl önce başlattıkları ulaşım ve iletişim seferberliğinin somut, hayatı kolaylaştıran, refahı artıran sonuçlarını görmek için bir arada olduklarını belirtti.

Giresun'un 20 yıl önceki durumuyla bugünkü durumu arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Hiç eğip bükmeden, yekten söyleyeyim. Giresun'un son 20 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptık. Uluslararası standartlarda yollar inşa ettik, dünyayı şehrimizin ayağına getirdik. En kaliteli, en güvenli yolları sizlerle buluşturduk. Artık her yer Giresun'a çok yakın." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun'a gelenlerin isterlerse Karadeniz Sahil Yolu isterlerse de Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullanarak kentin güzelliklerine ulaşabildiklerini dile getirerek, 28 kilometre olan Giresun'daki toplam bölünmüş yol uzunluğunu 19 yılda yüzde 425 artırarak 150 kilometreye çıkardıklarını, yolların kalitesini ve güvenliğini yükselttikleri anlattı.

Giresun'da yaklaşık 1,5 yıl önce büyük bir felaket yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"O dönemde yüce devletimiz, Giresun'u yeniden ayağa kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etti. Devlet, millet seferberliğinin tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Şükür ki çok kısa zamanda şehrimizi ayağa kaldırdık. Altı Şehitler Köprümüzü 70 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Dereli Köprümüzü de yeniden inşa ederek milletimizin hizmetine sunduk. Kış şartlarının zorluklarını azaltmak için Eğribel Tünelimizin bir tüpünü hizmete açarak Şebinkarahisar-Dereli yolunda yaşanan zorlukları ortadan kaldırdık. Bugün de burada aralarında Duroğlu Varyantı'nın da bulunduğu toplu açılış töreninde sizinle beraberiz. Duroğlu Varyantı ile birlikte yollar, köprüler, tüneller bir bir bitiyor, sizlerin hizmetine giriyor. İnşallah devam eden projelerimizi de en kısa zamanda bitirip sizlerin hizmetine sunacağız."

Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üstüne yapılan ilk havalimanı, dünyada ise deniz üzerine yapılan 4 havalimanından biri olduğuna dikkati çekerek, gelecek aylarda deniz üzerindeki 5'inci havalimanını da Türkiye'ye yaparak hizmete alacaklarını bildirdi.

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