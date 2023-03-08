YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

08.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadırlarda konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD tarafından kente kurulumu yapılan çadırların yer aldığı bölgelerde incelemede bulunan Karaismailoğlu, yürütülen faaliyetlere ilişkin saha koordinatörlerinden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, çadırlarda konaklayan depremzedeleri ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Çadırlarda depremzedelerle sohbet eden Karaismailoğlu, bazı çocuklara hediye verdi.

Adil Karaismailoğlu, çadır kentteki görevli ekibe de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyorÜnlü bestekar enkazda eserlerini arıyor
Kars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyorKars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor
Erzurum’da art arda depremler korkuttuErzurum’da art arda depremler korkuttu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu ziyaret

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:33
Yatsı
19:48

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Çarşamba

Hilal Eczanesi
Golbasi
Güner Eczanesi
Besni
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.