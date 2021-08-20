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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Babaçay köyünde inceleme yaptı

20.08.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Babaçay köyünde inceleme yaptı

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle sel felaketinin ardından köyde sürdürülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

AFAD tarafından afetzedeler için köyde kurulan afet yaşam konteyner alanında inceleme yapan Karaismailoğlu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıkım işlemlerine başlanan evlerin bulunduğu alanda da incelemeler gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlara yeni inşa edilecek evlere ilişkin bilgiler verdi.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
sel Adil Karaismailoğlu

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