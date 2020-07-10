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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bitlis'te:

BİTLİS HABERLERİ  | 10.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

"Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis'te de çok önemli büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında. Bitlis'e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti"

BİTLİS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis'te de çok önemli büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında. Bitlis'e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti." dedi.

Muş'taki programlarının ardından Bitlis'e geçen Bakan Karaismailoğlu, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, kentteki çalışmalar hakkında Çağatay'dan bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Bitlis'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Devam eden projelerin durumuyla ilgili gerekli incelemeleri yapmak, oluşabilecek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kente geldiğini belirten Karaismailoğlu, şunları belirtti:

"Projelerin bitirilmesi ve akabinde Bitlis'in ihtiyacı olan projelerle ilgili arkadaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını alıp bir program dahilinde elimizden geleni yapacağız. Bitlisli vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Valimizle bir ekip olarak Bitlis'in sorunlarının bir an önce çözülmesi, vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis'te de çok önemli büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında. Bitlis'e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti. Bu büyük projelerimizi inşallah en kısa zamanda bitirip Bitlisli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Bölge ziyaretleri yaparak istişarelerde bulunduklarını, vatandaşların dilek ve taleplerini alıp bu doğrultuda en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Burada yaşayan kardeşlerimizin sorunları bizlerin sorunları, bizler de program dahilinde Ankara'da bu işlerin programını yapıp yine yerel idarecilerimizle en kısa zamanda gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından belediyeye geçen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Tanğlay ile bir süre görüştü.

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