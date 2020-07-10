Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bitlis'te:

BİTLİS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis'te de çok önemli büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında. Bitlis'e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti." dedi.

Muş'taki programlarının ardından Bitlis'e geçen Bakan Karaismailoğlu, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, kentteki çalışmalar hakkında Çağatay'dan bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Bitlis'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Devam eden projelerin durumuyla ilgili gerekli incelemeleri yapmak, oluşabilecek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kente geldiğini belirten Karaismailoğlu, şunları belirtti: