YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziray'ın test sürüşüne katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziray'ın test sürüşüne katılacak

31.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziray'ın test sürüşüne katılacak

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temas ve çalışmalarda bulunmak üzere yarın Gaziantep'i ziyaret edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun yarın Gaziantep trafiğine nefes aldıracak, zamandan, yakıttan ve karbon salımından büyük ölçüde tasarruf sağlayacak Gaziray projesinde test sürüşüne katılacağı, Gaziray şantiyesinde incelemede bulunacağı belirtildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun Gaziantep Garı'nda basın açıklaması yapacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nurdağı ile Gaziantep arasını 60 dakikadan 30 dakikaya indirecek ve trafik yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak olan Nurdağı-Gaziantep yolunun temel atma törenine katılacak. Programına AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretiyle son verecek olan Karaismailoğlu, partililerle bir araya gelecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali başlıyor4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali başlıyor
Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktıBakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu ziyaret

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:36
İkindi
16:15
Akşam
19:09
Yatsı
20:27
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.