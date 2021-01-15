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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Hatay'da incelemelerde bulundu

15.01.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Hatay'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay ile ilgili "12 tane devam eden kara yolu projemizin bitirilmesi için önemli görüşmelerde bulunduk, bunların takipçileri olacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki temasları kapsamında, Hatay-Adana otobanından İskenderun Şekere-Sakarya Mahallesi'ne yapılması planlanan bağlantı yolu projesiyle ilgili inceleme yaptı.

Ardından LimakPort İskenderun'da incelemelerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Daha sonra İskenderun Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, kent genelinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hatay'ın geleceğiyle ilgili çok önemli görüşmelerde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, "Devam eden işlerin bir an önce bitirilmesi için yine hem Karayolları nezdinde hem diğer birimlerimiz, hem yükleniciler huzurunda bu işlerin, 12 tane devam eden kara yolu projemizin bitirilmesi için önemli görüşmelerde bulunduk, bunların takipçileri olacağız." dedi.

Amanos Tüneli ile ilgili ilerleyen günlerde fiili gerçekleşmeler olacağını aktaran Karaismailoğlu, onun da Ankara'da takipçisi olacaklarını söyledi.

Son 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada hayal edilemeyen projelerin Türkiye'de yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, Hatay'da da çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceklerini anlattı.

Karaismailoğlu, vatanın, milletin, halkın yaşam kalitesini yükselten projelerle her zaman birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.

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