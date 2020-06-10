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ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.06.2020 21:23 | Son Güncelleme

Basketbolda gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar, 15 Haziran'da belli olacak.

ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 2020-2021 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 24 takımın, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirleneceği ifade edildi.

Kupaya katılmak adına 16 ülkeden 32 takımın organizasyona başvurduğu belirtildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen 8 takıma, gelecek sezon kupada yer alabilmek için öncelik verileceği kaydedildi.

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