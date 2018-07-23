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Uli Hoeness: Mesut Özil yıllardır kötü oynuyor

ALMANYA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in vergi kaçıran Başkanı Uli Hoeness'ten Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e ağır sözler... Hoeness, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda uzun süredir kötü oynadığını iddia etti ve Mesut Özil'in aldığı karara sevindiğini dile getirdi.

Uli Hoeness: Mesut Özil yıllardır kötü oynuyor

Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Dünya Kupası sürecinde ve öncesinde kendisine getirilen eleştiriler ve Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğrafının ardından karşılaştığı tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

Hoeness, 'Bu hayaletin kararına sevindim. Yılladır b.k gibi oynuyordu. Şimdi b.ktan performansında sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor.' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile 2014 senesinde Dünya Kupası'nı kaldırırken milli formayla çıktığı 92 maçta 23 gol atarken 40 asistlik katkıda bulundu.

HOENESS VERGİ KAÇIRMIŞTI

Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 18,5 milyon Euro vergi kaçırdığını itiraf etmişti.

Ancak bu rakamın 27 milyon Euro'dan fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

(Hürriyet)

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