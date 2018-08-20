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Uli Hoeness'ten Mesut Özil'e ağır suçlama!

ALMANYA HABERLERİ  | 20.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil için flaş açıklamalarda bulundu. Hoeness, Mesut Özil'in kötü performansını gölgelemek için ırkçılık tiyatrosunu kullandığını iddia etti.

Uli Hoeness'ten Mesut Özil'e ağır suçlama!

Maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil için Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'ten ağır suçlamalar geldi.

''IRKÇILIK TİYATROSUNU KULLANIYOR''

Alman basınına konuşan Uli Hoeness, ''Mesut Özil, kötü performansını gölgelemek için ırkçılık tiyatrosunu kullandı. Çok iyi pazarlanmış bir ürün. Zaten Joachim Löw, Arsenal'e sık sık gidip maçlarını izlese sportif kararlardan dolayı kadroya almazdı. Biz de bu tiyatrodan kurtulurduk.'' dedi.

İLK AÇIKLAMASI DEĞİL

Bayern Münih Başkanı, Mesut Özil için daha önce de açıklama yapmış ve ''Mesut, yıllardır bir hayalet gibi oynuyordu. Yıllardır kötü oynuyor ve kötü oyunundan sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
uli hoeness mesut ozil

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