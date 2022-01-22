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Ülke genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı

22.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulamaya 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personel katıldı - Denetimler sırasında 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan şahıs yakalandı ve 49 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre uygulama kapsamında, ülke genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması için özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park veya bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ve kamuya açık yerler denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından eş zamanlı yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması"na 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personel katıldı.

Ekipler, 372 bin 725 kişiyi kontrol etti, 986 aranan şahsı yakaladı ve 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denetimlerde, 111'i idari, 59'u adli olmak üzere toplam 170 kişi hakkında işlem yapıldı.

"Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" sırasında 85 bin 230 araç kontrol edildi, 3 bin 407 araca idari para cezası kesildi, 375 araç trafikten men edildi, 5 aranan araç da yakalandı.

Ayrıca denetlenen 18 bin 802 işyerinden 77'sine idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, 28 ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 kesici veya delici alet, 11 kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

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