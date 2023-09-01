Ülke puanı sıralamasında büyük müjde! En büyük rakibimiz kan kaybetti...

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerden sonra ülke puanındaki yükselişimiz son sürat devam etti.
Ülke puanındaki en yakın rakibimiz olan İskoçya'nın 5 temsilcisinin 3'ü elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan sadece 2 temsilci kaldı. Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde, Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 32.600 oldu.
Türkiye, ilk 10'da bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
1- İngiltere: 89.178
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.712
4- Almanya: 69.767
5- Hollanda: 55.100
6- Fransa: 52.331
7- Portekiz: 48.316
8- Belçika: 38.600
9- TÜRKİYE: 32.600
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.000
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Danimarka: 26.950
15: Norveç: 26.625