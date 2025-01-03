Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo yeni bir maceraya atılmak için hazır... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

CRISTIANO RONALDO TAKIMDA MUTSUZ!

Cristiano Ronaldo'nun takımda mutsuz olduğu için Al Nassr ile sözleşme yenilemeyeceği ve şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma transfer olmak istediği yazıldı. Bu gelişmenin ardından Ronaldo hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

JORGE JESUS İSTİYOR!

Suudi Arabistan'da Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun bu kararı sonrası devreye girdiği belirtildi. Ülkenin en güçlü takımı olarak gösterilen Al-Hilal'e gitmeye sıcak bakan Ronaldo, Suudi Arabistan'daki kupa hasretini böylece dindirmek istiyor. Ronaldo'yu alabilmek için tüm şartları zorlayacağı ifade edilen Al-Hilal geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 96 puan toplayarak şampiyon olmuştu.