SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.01.2025 07:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'dan haber var! Portekizli dünya yıldızının sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Al Nassr ile henüz sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayan Ronaldo için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo yeni bir maceraya atılmak için hazır... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

CRISTIANO RONALDO TAKIMDA MUTSUZ!

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook_20-_202024-10-01T073334.326

Cristiano Ronaldo'nun takımda mutsuz olduğu için Al Nassr ile sözleşme yenilemeyeceği ve şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma transfer olmak istediği yazıldı. Bu gelişmenin ardından Ronaldo hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

JORGE JESUS İSTİYOR!

Screenshot_1

Suudi Arabistan'da Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun bu kararı sonrası devreye girdiği belirtildi. Ülkenin en güçlü takımı olarak gösterilen Al-Hilal'e gitmeye sıcak bakan Ronaldo, Suudi Arabistan'daki kupa hasretini böylece dindirmek istiyor. Ronaldo'yu alabilmek için tüm şartları zorlayacağı ifade edilen Al-Hilal geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 96 puan toplayarak şampiyon olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo son dakika haberler son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak

Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak

Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Komşu aileler arasında silahlı çatışma: 2 kadın hayatını kaybetti! Jandarmanın müdahalesi katliamı önledi

Komşu aileler arasında silahlı çatışma: 2 kadın hayatını kaybetti! Jandarmanın müdahalesi katliamı önledi

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi! Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olmuştu...

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi! Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olmuştu...

Marcus Rashford'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Manchester United'da kadro dışı bırakılmıştı

Marcus Rashford'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Manchester United'da kadro dışı bırakılmıştı

Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! İngiliz devi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için müjdeli haberi verdi...

Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! İngiliz devi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için müjdeli haberi verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.