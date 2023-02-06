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Ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı! ''İkinci bir açıklamaya kadar...''

06.02.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan deprem sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Bölgede çalışmalar devam ederken, bir sonraki duyuruya kadar ülke içindeki tüm spor karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.

Ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı! ''İkinci bir açıklamaya kadar...''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem birçok ilde hissedilmişti. Ülkenin tüm olanakları depremde hasar gören illere seferber edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"SPOR ORGANİZASYONLARI DURDURULMUŞTUR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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gençlik ve spor bakanı dr. mehmet muharrem kasapoğlu spor Bakan 10

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